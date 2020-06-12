Ростовчане с 1 июля смогут отдохнуть в Крыму

12 Июнь 2020 2020-06-12T22:37:03+03:00

Все ограничения для туристов будут сняты к этому сроку

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Отдохнуть на черноморских курортах этим летом все-таки удастся. Как сообщила пресс-служба министерства курортов и туризма республики Крым, жители Ростовской области, как и население других регионов РФ, смогут бронировать отдых с 1 июля.

Из-за коронавируса планировалось, что курортный сезон на полуострове открывается с 15 июня, поэтому две недели отдых будет доступен только для жителей Крыма. С середины июня отменяется режим самоизоляции и требование об обязательном двухнедельном карантине в обсерваторах. Все введенные ранее ограничения на размещение туристов из других городов РФ будут сняты с 1 июля 2020 года.

Для туристов курорты заработают уже с 1 июля. Сейчас все места размещения туристов проходят подготовку для того, чтобы достойно принять отдыхающих.

ИСТОЧНИК KP.RU