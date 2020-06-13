В ФК "Чайка" появится новый футболист
Он перейдет в клуб в межсезонье
Футболист Константин Савичев. Фото: пресс-служба ФК "Анжи"
Изменить размер текста:
26-летний полузащитник Константин Савичев может продолжить карьеру в донской «Чайке». Об этом сообщает «Матч ТВ».
Футболист на днях покинул красноярский ФК «Енисей». Причина ухода футболиста не разглашается.
Хавбек Константин Савичев является воспитанником школы московского «Спартака». В составе красноярского клуба он сыграл 25 матчей и забил четыре гола. Ранее полузащитник выступал за молодежку столичного клуба, хабаровский СКА, махачкалинский «Анжи».
Полузащитник знаком с главным тренером «Чайки» Магомеду Адиеву по совместной работе в Махачкале.
ИСТОЧНИК KP.RU