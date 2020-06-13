В ФК "Чайка" появится новый футболист

13 Июнь 2020 2020-06-13T10:05:07+03:00

Он перейдет в клуб в межсезонье

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26-летний полузащитник Константин Савичев может продолжить карьеру в донской «Чайке». Об этом сообщает «Матч ТВ».

Футболист на днях покинул красноярский ФК «Енисей». Причина ухода футболиста не разглашается.

Хавбек Константин Савичев является воспитанником школы московского «Спартака». В составе красноярского клуба он сыграл 25 матчей и забил четыре гола. Ранее полузащитник выступал за молодежку столичного клуба, хабаровский СКА, махачкалинский «Анжи».

Полузащитник знаком с главным тренером «Чайки» Магомеду Адиеву по совместной работе в Махачкале.

ИСТОЧНИК KP.RU