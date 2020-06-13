В Ростове-на-Дону синоптики спрогнозировали дождливую и пасмурную погоду
Аномальная жара сменится дождливой и пасмурной погодой. Жителям донской столицы придется отказаться от прогулок на свежем воздухе в эту субботу, 13 июня.
По информации Ростовского гидрометцентра, в первой половине дня будет облачно с пояснениями, возможны осадки. После обеда возможен кратковременный дождь, гроза с ветром, порывы которого будут до 16 м/с, а позже снизятся до 3–9 м/с.
В течение всего температура воздуха не повысится выше +26 °С.
Как ранее сообщала "Комсомольская правда-Ростов", в донском регионе действует штормовое предупреждение. Людям необходимо быть аккуратными при перемещении по городу, а во время грозы отказаться от пребывания на улице.
ИСТОЧНИК KP.RU