2020-06-13T10:45:46+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону синоптики спрогнозировали дождливую и пасмурную погоду

Ростовчанам стоит быть осторожными при перемещении по городу
ДЕНИСОВ ПЕТР
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В Ростове-на-Дону испортится погода. Фото: Архив КПВ Ростове-на-Дону испортится погода. Фото: Архив КП
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Аномальная жара сменится дождливой и пасмурной погодой. Жителям донской столицы придется отказаться от прогулок на свежем воздухе в эту субботу, 13 июня.

По информации Ростовского гидрометцентра, в первой половине дня будет облачно с пояснениями, возможны осадки. После обеда возможен кратковременный дождь, гроза с ветром, порывы которого будут до 16 м/с, а позже снизятся до 3–9 м/с.

В течение всего температура воздуха не повысится выше +26 °С.

Как ранее сообщала "Комсомольская правда-Ростов", в донском регионе действует штормовое предупреждение. Людям необходимо быть аккуратными при перемещении по городу, а во время грозы отказаться от пребывания на улице.

ИСТОЧНИК KP.RU

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