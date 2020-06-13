В Ростовской области отремонтируют разрушающийся в Усть-Донецком районе мост
Власти Ростовской области решили отремонтировать автомобильный мост в Усть-Донецком районе вблизи хутора Тереховского. Как сообщили в пресс-службе губернатора, уже ведется разработка проекта планировки и проекта межевания территории объекта.
- По распоряжению Василия Голубева начата подготовка к обновлению мостового перехода, расположенного на межмуниципальной автодороге поселок Усть-Донецкий – хутор Евсеевский – хутор Голубинка, до автодороги Шахты –Белая Калитва в Усть-Донецком районе, - отмечено в сообщении.
Этот проект могут включить в план дорожных работ Ростовской области.
Ремонт автомобильного моста необходим жителям хутора Тереховского. По этой дороге люди ездят в районный центр.
ИСТОЧНИК KP.RU