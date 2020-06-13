2020-06-13T11:18:31+03:00
Общество

В Ростовской области отремонтируют разрушающийся в Усть-Донецком районе мост

Специалисты уже разрабатывают проект
ДЕНИСОВ ПЕТР
Поделиться:
Мост нуждается в ремонте. Фото: правительство Ростовской областиМост нуждается в ремонте. Фото: правительство Ростовской области
Изменить размер текста:

Власти Ростовской области решили отремонтировать автомобильный мост в Усть-Донецком районе вблизи хутора Тереховского. Как сообщили в пресс-службе губернатора, уже ведется разработка проекта планировки и проекта межевания территории объекта.

- По распоряжению Василия Голубева начата подготовка к обновлению мостового перехода, расположенного на межмуниципальной автодороге поселок Усть-Донецкий – хутор Евсеевский – хутор Голубинка, до автодороги Шахты –Белая Калитва в Усть-Донецком районе, - отмечено в сообщении.

Этот проект могут включить в план дорожных работ Ростовской области.

Ремонт автомобильного моста необходим жителям хутора Тереховского. По этой дороге люди ездят в районный центр.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На Дону за сутки составили 396 протоколов за нарушениях ограничений по COVID-19
В Ростовской области от коронавируса умер 91-летний пенсионер
В Ростовской области отремонтируют разрушающийся в Усть-Донецком районе мост
В Ростове-на-Дону синоптики спрогнозировали дождливую и пасмурную погоду
В ФК "Чайка" появится новый футболист
Новое лекарство для лечения COVID-19 поступило в больницы Ростовской области
Ростовчане с 1 июля смогут отдохнуть в Крыму
Экс-сотрудники ростовской гостиницы обокрали своего работодателя
В Ростовской области объявлен режим повышенной пожароопасности
В Ростовской области подростки на скутере попали в аварию
Матч ФК «Сочи»-«Ростов» пройдет с участием зрителей
В День России паспорта получили почти 160 юных жителей Ростовской области
Знаменитый актер Павел Деревянко променял Ростовскую область на Алтай
"Счастлив с тобой!": Баста удивил редким свадебным фото
Флаг России подняли на самом высоком флагштоке в Ростовской области
В Ростове-на-Дону в цвета российского триколора окрасятся стадион и телебашня
На Дону выявили новые случаи заражения коронавирусом выявили в 26 городах и районах
Оксана Воеводина отсудила миллионные алименты на сына от экс-короля Малайзии
Депутат из Ростовской области сделал себя инвалидом
МЧС: ливень и шквалистый ветер обрушатся на Ростовскую области в ближайшие часы
В Усть-Донецком районе Ростовской области проходит День памяти писателя Анатолия Калинина
Коронавирус в Ростове-на-Дону 2020: ребенок умер от COVID-19