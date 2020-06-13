В Ростовской области отремонтируют разрушающийся в Усть-Донецком районе мост

13 Июнь 2020 2020-06-13T11:18:31+03:00

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Власти Ростовской области решили отремонтировать автомобильный мост в Усть-Донецком районе вблизи хутора Тереховского. Как сообщили в пресс-службе губернатора, уже ведется разработка проекта планировки и проекта межевания территории объекта.

- По распоряжению Василия Голубева начата подготовка к обновлению мостового перехода, расположенного на межмуниципальной автодороге поселок Усть-Донецкий – хутор Евсеевский – хутор Голубинка, до автодороги Шахты –Белая Калитва в Усть-Донецком районе, - отмечено в сообщении.

Этот проект могут включить в план дорожных работ Ростовской области.

Ремонт автомобильного моста необходим жителям хутора Тереховского. По этой дороге люди ездят в районный центр.

ИСТОЧНИК KP.RU