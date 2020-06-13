2020-06-13T11:51:00+03:00
Коронавирус Covid-19

В Ростовской области от коронавируса умер 91-летний пенсионер

Смертельно опасная болезнь унесла жизни 65 человек
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Коронавирус унес жизни 65 жителей Ростовской областиКоронавирус унес жизни 65 жителей Ростовской областиФото: Мария ЛЕНЦ
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Врачи донского региона не смогли спасти жизнь 91-летнего пенсионера. Мужчина умер от коронавируса в одной из ростовских больниц. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Погибший имел сопутствующие заболевания, которые осложняли лечение недуга. 91-летний пенсион имел проблемы с сердечно-сосудистой системой. За сутки до этого погибли 12-летний ребенок и 34-летняя женщина. С момента начала пандемии от коронавируса умерли 65 человек.

В настоящее врем в тяжелом состоянии на аппаратах ИВЛ находятся 29 человек. Улучшить лечение этих больных поможет новый препарат "Авифавир", который совсем недавно поступил в больницы Ростовской области. Его выдают пациентам, которые находятся в тяжелом и среднетяжелом состоянии. Это лекарство уже доказало свою эффективность в борьбе с коронавирусом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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