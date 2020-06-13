На Дону за сутки составили 396 протоколов за нарушениях ограничений по COVID-19

13 Июнь 2020 2020-06-13T12:05:02+03:00

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В Ростовской области сотрудники полиции за последние сутки выписали 396 протоколов об административных правонарушениях. Все оштрафованные нарушали ограничения, связанные с коронавирусом, рассказали в региональном оперативном штабе по информированию населения.

Так, с момента начала пандемии всего за нарушение ограничительных мер, введенных в регионе из-за коронавируса, проверяющими было составлено 23409 протоколов. людям, которые отказывались от ношения масок и не соблюдали самоизоляцию придется заплатить штрафы в размере от 1 тысячи рублей до 30 тысяч рублей.

Самые большие штрафы предусмотрены для людей, которые больны коронавирусом и намеренно нарушили санитарно-противоэпидемический режим. За это предусмотрен штраф в размере от 15 до 40 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU