2020-06-13T12:16:57+03:00
Общество

Горе-водитель привязал овчарку к грузовику и протащил ее по дороге

Неравнодушные автомобилисты остановили машину
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Случай произошел на ростовской трассе. Фото: vk "ЭТО РОСТОВ! – новости Ростова-на-Дону"Случай произошел на ростовской трассе. Фото: vk "ЭТО РОСТОВ! – новости Ростова-на-Дону"
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Овчарка едва не погибла на трассе в Ростовской области. Водитель грузовика и его пассажир привязали пса к машине металлической цепью и заставили его бежать по дороге. Об этом сообщили горожане в соцсетях.

Собака не могла успеть за грузовиком и в какой-то момент упала. Привязанное животное стало волочиться по асфальту. Животное могло бы погибнуть, если бы на помощь овчарке не пришли неравнодушные автомобилисты. Увидев происходящее, люди стали тормозить грузовик.

- С собакой все нормально, посадили в салон, - подытожил очевидец произошедшего.

Произошедшее вызвало шквал критики в социальных сетях Многие горожане потребовали наказать владельца машины за жестокое обращение с животными.

ИСТОЧНИК KP.RU

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