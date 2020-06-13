Горе-водитель привязал овчарку к грузовику и протащил ее по дороге

13 Июнь 2020 2020-06-13T12:16:57+03:00

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Овчарка едва не погибла на трассе в Ростовской области. Водитель грузовика и его пассажир привязали пса к машине металлической цепью и заставили его бежать по дороге. Об этом сообщили горожане в соцсетях.

Собака не могла успеть за грузовиком и в какой-то момент упала. Привязанное животное стало волочиться по асфальту. Животное могло бы погибнуть, если бы на помощь овчарке не пришли неравнодушные автомобилисты. Увидев происходящее, люди стали тормозить грузовик.

- С собакой все нормально, посадили в салон, - подытожил очевидец произошедшего.

Произошедшее вызвало шквал критики в социальных сетях Многие горожане потребовали наказать владельца машины за жестокое обращение с животными.

ИСТОЧНИК KP.RU