Под Ростовом ребенок попал в аварию

13 Июнь 2020 2020-06-13T13:35:10+03:00

Один из участников ДТП был пьян

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В субботу, 13 июня, в городе Новочеркасске около 04:55 произошла авария, в которой пострадал восьмилетний ребенок.

В автокатастрофу попали две машины на улице Заводской в поселке Молодежный. Там, по предварительны данным, 33-летний пьяный водитель Chevrolet Cruze не справился с управлением и врезался в стоящий автомобиль Lada Kalina, а затем автомобиль столкнулся с информационным щитом.

- В результате аварии травмы получил ребенок, который находился в машине Chevrolet Cruze, - сообщили в отделе пропаганды донской УГИБДД.

Сейчас по факту автомобильной аварии проводится проверка. В случае, если медицинским заключением, будет доказано, что водитель был пьян, то его лишат водительских прав, а также мужчине придется компенсировать нанесенный в результате аварии материальный ущерб.

ИСТОЧНИК KP.RU