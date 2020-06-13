2020-06-13T14:10:48+03:00
Общество

Дончанин от испуга перевел телефонным мошенникам более полумиллиона рублей

Они представили сотрудниками банка
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Потерпевший обратился в полицию. Фото: Архив КППотерпевший обратился в полицию. Фото: Архив КП
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Полицейские Ростовской области расследуют телефонное мошенничество. Житель Волгодонска перевел аферистам 655 тысяч рублей.

Мужчине позвонили с московского номера. Неизвестный представился сотрудником службы безопасности одного из крупных банков. Он предложил предложил провести несколько несложных операций для предотвращения телефонного мошенничества.

Потерпевший так испугался за свои сбережения, что быстро продиктовал все данные своей пластиковой карты. После этого с его банковского счета списали все деньги.

- По данному факту возбуждено уголовное дело, - отметили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

Сотрудники правоохранительных органов пока не поймали подозреваемых в совершении преступления.

ИСТОЧНИК KP.RU

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