В Новочеркасске забыли название своей страны
Жители города Новочекасска Ростовской области оказались разочарованы подарком властей ко Дню России. На автобусных остановках появились плакаты с поздравлениями, но название страны было написано с ошибкой.
На своей странице в соцсети сообщил и. о. главы администрации города Юрий Лысенко рассказал о том, что из-за опечатки дизайнера все 15 баннеров были испорчены.
- Выяснилось это уже после того, как поздравления были размещены на остановочных комплексах в центре города, - рассказывает он. -Большое спасибо тем новочеркасцам, которые не ограничились шутками и гневными комментариями в социальных сетях и оперативно сообщили о допущенной оплошности в администрацию города. Благодаря их бдительности, ошибка была исправлена в кратчайшие сроки.
Власти смогли быстро исправить оплошность дизайнера. Все баннеры были демонтированы накануне праздника. В День России на улицах города уже разместили исправленные поздравления.
ИСТОЧНИК KP.RU