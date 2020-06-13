2020-06-13T16:25:48+03:00
Общество

В Новочеркасске забыли название своей страны

В городе установили баннеры с ошибкой
ДЕНИСОВ ПЕТР
Поделиться:
Комментарии: comments1
Баннеры с поздравлениями разместили на улицах города. Фото: администрация НовочеркасскаБаннеры с поздравлениями разместили на улицах города. Фото: администрация Новочеркасска
Изменить размер текста:

Жители города Новочекасска Ростовской области оказались разочарованы подарком властей ко Дню России. На автобусных остановках появились плакаты с поздравлениями, но название страны было написано с ошибкой.

На своей странице в соцсети сообщил и. о. главы администрации города Юрий Лысенко рассказал о том, что из-за опечатки дизайнера все 15 баннеров были испорчены.

- Выяснилось это уже после того, как поздравления были размещены на остановочных комплексах в центре города, - рассказывает он. -Большое спасибо тем новочеркасцам, которые не ограничились шутками и гневными комментариями в социальных сетях и оперативно сообщили о допущенной оплошности в администрацию города. Благодаря их бдительности, ошибка была исправлена в кратчайшие сроки.

Власти смогли быстро исправить оплошность дизайнера. Все баннеры были демонтированы накануне праздника. В День России на улицах города уже разместили исправленные поздравления.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Новочеркасске забыли название своей страны
Дончанин от испуга перевел телефонным мошенникам более полумиллиона рублей
Под Ростовом ребенок попал в аварию
Горе-водитель привязал овчарку к грузовику и протащил ее по дороге
На Дону за сутки составили 396 протоколов за нарушениях ограничений по COVID-19
В Ростовской области от коронавируса умер 91-летний пенсионер
В Ростовской области отремонтируют разрушающийся в Усть-Донецком районе мост
В Ростове-на-Дону синоптики спрогнозировали дождливую и пасмурную погоду
В ФК "Чайка" появится новый футболист
Новое лекарство для лечения COVID-19 поступило в больницы Ростовской области
Ростовчане с 1 июля смогут отдохнуть в Крыму
Экс-сотрудники ростовской гостиницы обокрали своего работодателя
В Ростовской области объявлен режим повышенной пожароопасности
В Ростовской области подростки на скутере попали в аварию
Матч ФК «Сочи»-«Ростов» пройдет с участием зрителей
В День России паспорта получили почти 160 юных жителей Ростовской области
Знаменитый актер Павел Деревянко променял Ростовскую область на Алтай
"Счастлив с тобой!": Баста удивил редким свадебным фото
Флаг России подняли на самом высоком флагштоке в Ростовской области
В Ростове-на-Дону в цвета российского триколора окрасятся стадион и телебашня
На Дону выявили новые случаи заражения коронавирусом выявили в 26 городах и районах
Оксана Воеводина отсудила миллионные алименты на сына от экс-короля Малайзии
Депутат из Ростовской области сделал себя инвалидом
МЧС: ливень и шквалистый ветер обрушатся на Ростовскую области в ближайшие часы
В Усть-Донецком районе Ростовской области проходит День памяти писателя Анатолия Калинина
Коронавирус в Ростове-на-Дону 2020: ребенок умер от COVID-19