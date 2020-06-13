На трассе в Ростовской области задержали двух наркокурьеров

13 Июнь 2020 2020-06-13T17:12:11+03:00

Задержанные собирались продать наркотики в другом регионе России. Фото: пресс-служба ГУ МВД по Ростовской области

У них обнаружили крупную партию наркотиков

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В Ростовской области сотрудники УГИБДД 1084-м км автодороги М-4 «Дон» поймали двух наркокурьеров. Как рассказали в пресс-службе донского главка МВД, автомобиль злоумышленников остановили для проверки документов.

Инспекторам поведение водителя и пассажира показалось крайне странным. Во время осмотра машины сотрудники нашли под сидением крупную партию наркотиков.

- Было обнаружено три свертка с метамфетамином массой более 1 кг и 110 таблеток экстази, - отметили в донском главке.

В ходе дальнейшего расследования оказалось, что задержанные собирались продать зелье в другом регионе.

Сейчас в отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело. Оба подозреваемых арестованы.

ИСТОЧНИК KP.RU