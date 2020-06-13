На трассе в Ростовской области задержали двух наркокурьеров
В Ростовской области сотрудники УГИБДД 1084-м км автодороги М-4 «Дон» поймали двух наркокурьеров. Как рассказали в пресс-службе донского главка МВД, автомобиль злоумышленников остановили для проверки документов.
Инспекторам поведение водителя и пассажира показалось крайне странным. Во время осмотра машины сотрудники нашли под сидением крупную партию наркотиков.
- Было обнаружено три свертка с метамфетамином массой более 1 кг и 110 таблеток экстази, - отметили в донском главке.
В ходе дальнейшего расследования оказалось, что задержанные собирались продать зелье в другом регионе.
Сейчас в отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело. Оба подозреваемых арестованы.
ИСТОЧНИК KP.RU