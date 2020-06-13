Поклонники обвинили победительницу конкурса красоты "Мисс Россия-2019" Алину Санько в излишней худобе

13 Июнь 2020 2020-06-13T17:14:37+03:00

Девушка утверждает, что ее фигура совсем не изменилась [фото]

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Самая красивая девушка России Алина Санько порадовала поклонников новыми снимками. Эффектная блондинка сфотографировалась во время акции СадПамяти. Она высадила сирень и разместила свежие снимки в Instаgram.

Алина Саько показала стройную фигуру. Фото: Instagram Алина Санько

Многие подумали, что азовчанка сильно похудела. На фотографиях талия девушки выглядит уж слишком узкой, а лицо осунувшимся.

ms.alinasanko Алина Санько часто публикует эффектные снимки

Люди осудили Алину за излишнюю худобу, отметив что она и так является самой красивой девушкой России. Худеть дальше ей просто нельзя. Это может негативно отразиться на ее здоровье.

ms.alinasanko Алина, как и любая привлекательная девушка, часто размещает в соцсетях селфи

Сама же Алина Санько ответила обеспокоенным людям, что не худела. Девушка считает, что ее фигура абсолютно не изменилась.

ms.alinasanko Девушка увлекается живописью

ИСТОЧНИК KP.RU