Поклонники обвинили победительницу конкурса красоты "Мисс Россия-2019" Алину Санько в излишней худобе
Самая красивая девушка России Алина Санько порадовала поклонников новыми снимками. Эффектная блондинка сфотографировалась во время акции СадПамяти. Она высадила сирень и разместила свежие снимки в Instаgram.
Алина Саько показала стройную фигуру. Фото: Instagram Алина Санько
Многие подумали, что азовчанка сильно похудела. На фотографиях талия девушки выглядит уж слишком узкой, а лицо осунувшимся.
Люди осудили Алину за излишнюю худобу, отметив что она и так является самой красивой девушкой России. Худеть дальше ей просто нельзя. Это может негативно отразиться на ее здоровье.
Сама же Алина Санько ответила обеспокоенным людям, что не худела. Девушка считает, что ее фигура абсолютно не изменилась.
ИСТОЧНИК KP.RU