2020-06-13T17:14:37+03:00
Общество

Поклонники обвинили победительницу конкурса красоты "Мисс Россия-2019" Алину Санько в излишней худобе

Девушка утверждает, что ее фигура совсем не изменилась [фото]
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Алина Санько много времени посвящает общественной деятельности. Фото: Instagram Алины СанькоАлина Санько много времени посвящает общественной деятельности. Фото: Instagram Алины Санько
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Самая красивая девушка России Алина Санько порадовала поклонников новыми снимками. Эффектная блондинка сфотографировалась во время акции СадПамяти. Она высадила сирень и разместила свежие снимки в Instаgram.

Алина Саько показала стройную фигуру. Фото: Instagram Алина Санько

Алина Саько показала стройную фигуру. Фото: Instagram Алина Санько

Многие подумали, что азовчанка сильно похудела. На фотографиях талия девушки выглядит уж слишком узкой, а лицо осунувшимся.

ms.alinasankoms.alinasanko
Алина Санько часто публикует эффектные снимки
9389 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Люди осудили Алину за излишнюю худобу, отметив что она и так является самой красивой девушкой России. Худеть дальше ей просто нельзя. Это может негативно отразиться на ее здоровье.

ms.alinasankoms.alinasanko
Алина, как и любая привлекательная девушка, часто размещает в соцсетях селфи
7998 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Сама же Алина Санько ответила обеспокоенным людям, что не худела. Девушка считает, что ее фигура абсолютно не изменилась.

ms.alinasankoms.alinasanko
Девушка увлекается живописью
2238 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

ИСТОЧНИК KP.RU

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