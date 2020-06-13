В аварии с грузовиком на трассе в Ростовской области пострадали четыре человека

13 Июнь 2020 2020-06-13T19:18:48+03:00

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В субботу, 13 июня, днем на 12 километре трассы «Азов - Ростов» иномарка столкнулась с грузовиком. Об этом рассказали в УГИБДД региона.

На дороге во время дождя 39-летний водитель Mitsubishi Grandis не справился с управлением машиной и въехал в металлическое барьерное ограждение, а затем машину откинуло в сторону грузовика Hyundai Porter.

-В результате аварии травмы получили пассажиры Mitsubishi: две девочки, 11-ти и 15 лет, а также 18-летняя девушка и 36-летняя женщина, - отметили ведомстве.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего ДТП

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ИСТОЧНИК KP.RU