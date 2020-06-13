2020-06-13T19:39:30+03:00
Общество

Серийного похитителя крышек от канализационных люков задержали в Ростове-на-Дону

Он орудовал в Пролетарском районе
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Полицейские установили личность мужчины, которого подозревают в краже люковПолицейские установили личность мужчины, которого подозревают в краже люковФото: Михаил ФРОЛОВ
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35-летнего мужчину из Ростова-на-Дону подозревают в краже крышек канализационных люков в Пролетарском районе города.

В полицию с письменным заявлением обратился руководитель организации, обслуживающей коммунальные сети. Он отметил, что открытые люки могут быть опасны для людей и животных.

В ходе предварительного расследования удалось задержать подозреваемого. Полицейские установили, что все похищенное добро он сдавал их на металлолом и получал деньги, которые тратил на свои нужды. Мужчина был ранее судим за кражу и мошенничество.

Сейчас в отношении подозреваемого возбудили уголовное дело. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают причастность мужчины к аналогичным преступлениям.

ИСТОЧНИК KP.RU

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