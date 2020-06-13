Серийного похитителя крышек от канализационных люков задержали в Ростове-на-Дону
35-летнего мужчину из Ростова-на-Дону подозревают в краже крышек канализационных люков в Пролетарском районе города.
В полицию с письменным заявлением обратился руководитель организации, обслуживающей коммунальные сети. Он отметил, что открытые люки могут быть опасны для людей и животных.
В ходе предварительного расследования удалось задержать подозреваемого. Полицейские установили, что все похищенное добро он сдавал их на металлолом и получал деньги, которые тратил на свои нужды. Мужчина был ранее судим за кражу и мошенничество.
Сейчас в отношении подозреваемого возбудили уголовное дело. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают причастность мужчины к аналогичным преступлениям.
ИСТОЧНИК KP.RU