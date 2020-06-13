Дикие косули разгуливают по Ростову

13 Июнь 2020 2020-06-13T19:59:03+03:00

Люди пытаются понять, как животные попали в город

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Ростовчане на проспекте Шолохова увидели диких косуль. Животные мирно щипали траву, не обращая внимания на шум проезжающих мимо машин и горожан.

- Природа очистилась настолько, что в город вернулись косули! - сообщил очевидец в социальных сетях.

Горожане принялись делиться догадками о том, как именно парнокопытные оказались в районе Аксайского проспекта. Некоторые предположили, что косули заблудились.

"Бедняжки, их могут собаки задрать, обратно в лес надо", "В Новочеркасске были не так давно", "Сбежали не бось, природу почувствовали. Главное в живых остались. Надеюсь работники зоопарка их поймают, а то очень жаль их они такие милые безобидные", "Надо властям ставить знаки дикие животные", "Бедные животные: леса повырубали, им уже деваться некуда", - высказывались пользователи в социальных сетях.

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ИСТОЧНИК KP.RU