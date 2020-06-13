2020-06-13T21:10:48+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону задержали кредитного мошенника

Он обманул двух человек
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Подозреваемого в мошенничестве арестовали. Фото: Архив КППодозреваемого в мошенничестве арестовали. Фото: Архив КП
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В донской столице полицейские задержали мошенника. Как сообщает пресс-служба донского главка МВД, мужчина предлагал людям помощь в получении кредита.

Сотрудники правоохранительных органов установили, что 34-летний дончанин предложил своему знакомому посодействовать с приобретением квартиры в рассрочку. Он потребовал у своей жертвы в качестве аванса предоплату в размере 70 тысяч рублей, а потом перестал выходить на связь с ним.

Установлено, что аналогичным путем он обманул другого мужчину. Ростовчанин заверил его в том, что поможет быстро оформить крупный кредит. Аванс в размере 70 тысяч рублей подозреваемый в преступлении также потратил на свои нужды.

- По данным фактам возбуждено уголовное дело, - сообщили в ГУ МВД по Ростовской области.

Сейчас подозреваемый в мошенничестве мужчина арестован.

ИСТОЧНИК KP.RU

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