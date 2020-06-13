В Ростове-на-Дону задержали кредитного мошенника
В донской столице полицейские задержали мошенника. Как сообщает пресс-служба донского главка МВД, мужчина предлагал людям помощь в получении кредита.
Сотрудники правоохранительных органов установили, что 34-летний дончанин предложил своему знакомому посодействовать с приобретением квартиры в рассрочку. Он потребовал у своей жертвы в качестве аванса предоплату в размере 70 тысяч рублей, а потом перестал выходить на связь с ним.
Установлено, что аналогичным путем он обманул другого мужчину. Ростовчанин заверил его в том, что поможет быстро оформить крупный кредит. Аванс в размере 70 тысяч рублей подозреваемый в преступлении также потратил на свои нужды.
- По данным фактам возбуждено уголовное дело, - сообщили в ГУ МВД по Ростовской области.
Сейчас подозреваемый в мошенничестве мужчина арестован.
ИСТОЧНИК KP.RU