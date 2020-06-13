Врачи Ростовской области вылечили от коронавируса почти три тысячи пациентов
Донские медики вылечили от коронавируса почти три тысячи человек. Как сообщили в правительстве Ростовской области, только за минувшие сутки от коронавируса вылечились 44 человека.
Всего с момента начала пандемии врачи спасли 2 тысячи 875 заболевших COVID-19. Большая часть пациентов получали лечение дома. На больничную койку попадали пациенты в тяжелом состоянии, которые не могли обойтись без помощи специалистов. В ковидных госпиталях оказывались люди с осложнениями, пенсионеры, а также граждане, страдающие от хронических болезней.
В больницы поступил новый препарат от коронавируса. "Авифавир" в конце мая этого года был зарегистрирован российским минздравом и стал первым в мире препаратом на базе "Фавипиравира". Его разработкой занимались специалисты Российского фонда прямых инвестиций и компания "Химрар".
Как ранее сообщала "Комсомольская правда-Ростов", коронавирус выявили уже у 7 тысяч 314 человек.
ИСТОЧНИК KP.RU