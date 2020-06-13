В Ростовской области власти решили продлить выдачу регионального маткапитала

13 Июнь 2020 2020-06-13T22:10:51+03:00

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На Дону выдачу регионального материнского капитала продлена на пять лет - до 2026 года. Об этом сообщили в правительстве Ростовской области.

Сейчас сумма выплаты по маткапиталу в области составляет 121 тысяча 287 рублей. Претендовать на эту материальную поддержку смогут семьи, родившие или усыновившие третьего или последующего ребенка с 1 января 2012 по 31 декабря 2021 года. Эта мера господдержки продлена до 31 декабря 2026 года.

В Ростовской области программа регионального маткапитала действует с 2012 года. Его уже получили порядка 40 тысяч семей донского региона.

Потратить его родители могут на покупку, строительство и ремонт жилья, на образование и лечение ребёнка, покупку машины. Деньги могут быть направлены на газификацию, водоснабжение, водоотведение, а также товары и услуги для детей с инвалидностью.

ИСТОЧНИК KP.RU