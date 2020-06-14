2020-06-14T09:29:39+03:00
Общество

Достаем зонтики: в Ростове-на-Дону синоптики спрогнозировали сильный дождь

Ветер достигнет почти 3 м/с
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Погода может испортить планы ростовчанамПогода может испортить планы ростовчанамФото: Мария ЛЕНЦ
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Погода в последний день уходящей недели может испортить планы ростовчанам. По информации сервиса Яндекс.Погода, в это воскресенье, 14 июня, в донской столице вновь пройдет сильный дождь.

В Ростове-на-Дону воздух прогреется до +29 градусов. Продолжительные осадки возможны во второй половине дня. В городе может повториться ливень, который горожане наблюдали накануне. Уже к вечеру столбик термометра опустится до +20. Скорость ветра не превысит 3 м/с.

Напомним, из-за сильного дождя в Ростове-на-Дону накануне дороги превратились в бурые реки. Водой затопило участки трасс, которые находятся в низине центральной части города, Западного жилого массива, Александровки и Стройгородка. Ростовчане жаловались на то, что ливневки не справляются со своей задачей и размещали в социальных сетях видеоролики.

ИСТОЧНИК KP.RU

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