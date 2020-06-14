Под Ростовом люди заметили верблюдов

14 Июнь 2020 2020-06-14T10:00:56+03:00

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В последнее время жители Ростовской области все чаще видят необычных животных. Как ранее сообщала ростовская "Комсомолка", недавно люди заметили косуль, зебр и даже огромных черепах.

Теперь верблюды удивили ростовчан. Снимки животных опубликовали в популярном городском паблике.

- М-4 в районе Лиховского моста. Вместе с коровами мирно пасутся верблюды, - сообщил очевидец в социальных сетях.

Ростовчане бурно отреагировали на эту новость.

"Мы тоже не поверили своим глазам, но это правда, там пасутся верблюды", "Видел похожую картину под Батайском в прошлом году", "Район Лиховского - вообще отдельное государство: ветряные электростанции, верблюды. Дальше что? На дороге появится асфальт, который не убьется за два года", "Это все из-за аномальной жары", - высказывались горожане.

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ИСТОЧНИК KP.RU