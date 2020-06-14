2020-06-14T10:40:08+03:00
Общество

Эффектная звезда Playboy из Ростова рассказала о своей главной потребности

Без этого она не может прожить и дня
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Лиза часто публикует откровенные снимки. Фото: Instagram Лиза КейЛиза часто публикует откровенные снимки. Фото: Instagram Лиза Кей
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Молодая ростовская фотомодель Лиза Кей разоткровенничалась в своем профиле в Instagram. Звезда Playboy рассказала, без чего не может прожить и дня.

Та, главной страстью красотки является музыка. С самого детства Лиза не представляла своей жизни без нее.

- Я сидела в наушниках в школе на уроках. Даже во время общения с друзьями из одного уха у меня всегда торчал провод. Мне кажется, я не хотела полностью быть в «этом мире», я от него пряталась в своём, «лучшем», - призналась она.

По ее словам, с шести лет она загружала кассеты в папин проигрыватель и часами слушала и мечтала, а позже стала постоянно ходить везде с плеером.

В тяжелые минуты сил также придавала музыка. Во время поездок в дали от дома скрасить одиночество девушке помогали любимые песни.

ИСТОЧНИК KP.RU

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