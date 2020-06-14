Москва подарила Ростову 60 троллейбусов
В донскую столицу из Москвы доставили 60 троллейбусов. Как рассказали в ростовской мэрии, общественный транспорт был безвозмездно передан городу.
Специалисты уже оценили состояние переданного транспорта. Оказалось, что вся техника в рабочем состоянии и не требует никаких капитальных вложений. Кроме того, троллейбусы подходят для перевозки инвалидов и молодых мама с колясками.
По предварительной информации, курсировать транспорт будет по маршрутам №1 «Главный железнодорожный вокзал - Сельмаш», № 2 «Красный Аксай -Пригородный железнодорожный вокзал», № 6 «Центральный рынок - проспект Королева», № 9 «Главный железнодорожный вокзал - Поселок Пилотов», №10 «Центральный рынок - ВОС», №12 «Центральный рынок - ГПЗ-10», а также №22 «Главный железнодорожный вокзал - проспект 40 лет Победы».
Власти рассматривают возможность восстановления маршрута №14 «Центральный рынок – Каменка».Это поможет сделать поездки пассажиров по этому направлению более удобными.
ИСТОЧНИК KP.RU