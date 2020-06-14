В Ростовской области от COVID-19 умерли еще два человека
Медики не смогли спасти жизни еще двух людей, больных коронавирусом. Так, за минувшие сутки в Ростовской области от COVID-19 умерли два человека. Об этом рассказали в донском правительстве.
Умела 61-летняя женщина, страдающая хроническими сердечно-сосудистыми и онкологическим заболеваниями, а также 75-летняя пенсионерка с хроническими сердечно-сосудистыми и эндокринными заболеваниями.
Таким образом, смертельно опасный коронавирус с момента начала пандемии унес жизни 67 жителей Ростовской области.
Напомним, в Ростовской области инфекция распространилась на все районы Ростовской области. За минувшие сутки новые инфицированные зарегистрированы в 15 городах и районах региона: Количество заболевших коронавирусом достигло 7481 человека.
ИСТОЧНИК KP.RU