В Ростовской области от COVID-19 умерли еще два человека

14 Июнь 2020 2020-06-14T14:38:20+03:00

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Медики не смогли спасти жизни еще двух людей, больных коронавирусом. Так, за минувшие сутки в Ростовской области от COVID-19 умерли два человека. Об этом рассказали в донском правительстве.

Умела 61-летняя женщина, страдающая хроническими сердечно-сосудистыми и онкологическим заболеваниями, а также 75-летняя пенсионерка с хроническими сердечно-сосудистыми и эндокринными заболеваниями.

Таким образом, смертельно опасный коронавирус с момента начала пандемии унес жизни 67 жителей Ростовской области.

Напомним, в Ростовской области инфекция распространилась на все районы Ростовской области. За минувшие сутки новые инфицированные зарегистрированы в 15 городах и районах региона: Количество заболевших коронавирусом достигло 7481 человека.

ИСТОЧНИК KP.RU