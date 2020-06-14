Две девочки в Ростовской области пострадали в аварии с пьяным водителем

14 Июнь 2020 2020-06-14T13:09:13+03:00

У виновника ДТП не было прав

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В Ростовской области в поселке Дивный Аксайского района произошла авария. Как сообщает отдел пропаганды безопасности дорожного движения регионального УГИБДД, две девочки пострадали в результате ДТП с участием мотороллера «Муравей».

Специалисты установили, что 31-летний мужчина напился и сел с детьми за руль мотороллера без номерных знаков. Кроме того, у горе-водителя не было прав.

- В какой-то момент водитель не справился с управлением и врезался в забор.Девочки 11 и 2 лет получили травмы. Пострадавших отвезли в больницу, - сообщили в ведомстве.

Сейчас по факту данной аварии проводится проверка. Виновный в ДТП может быть привлечен к ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU