2020-06-14T14:33:05+03:00
Общество

Судимый за наркотики дончанин украл у пенсионерки юбилейные медали

Грабитель вломился в квартиру женщины
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Подозреваемого в преступлении задержали полицейские. Фото: Архив КППодозреваемого в преступлении задержали полицейские. Фото: Архив КП
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Полицейские задержали мужчину, которого подозревают в ограблении пенсионерки в Сальске. Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД, он вломился в квартиру женщины.

34-летний мужчина, ранее судимый за хранение наркотиков, сломал дверной замок и проник в квартиру. Злоумышленник украл 2800 рублей, а также три юбилейные медали. В это время женщина спала. Она проснулась в момент, когда подозреваемый рылся в ее вещах. Пенсионерка попросила его не забирать ценности, но грабитель не обратил на это никакого внимания.

Пенсионерке пришлось обратиться за помощью в полицию.

Полицейские смогли задержать подозреваемого. Сейчас он находится под стражей и вскоре будет осужден.

ИСТОЧНИК KP.RU

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