Судимый за наркотики дончанин украл у пенсионерки юбилейные медали

14 Июнь 2020 2020-06-14T14:33:05+03:00

Изменить размер текста: A A

Полицейские задержали мужчину, которого подозревают в ограблении пенсионерки в Сальске. Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД, он вломился в квартиру женщины.

34-летний мужчина, ранее судимый за хранение наркотиков, сломал дверной замок и проник в квартиру. Злоумышленник украл 2800 рублей, а также три юбилейные медали. В это время женщина спала. Она проснулась в момент, когда подозреваемый рылся в ее вещах. Пенсионерка попросила его не забирать ценности, но грабитель не обратил на это никакого внимания.

Пенсионерке пришлось обратиться за помощью в полицию.

Полицейские смогли задержать подозреваемого. Сейчас он находится под стражей и вскоре будет осужден.

ИСТОЧНИК KP.RU