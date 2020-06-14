2020-06-14T15:48:16+03:00
Общество

Отказали тормоза: в крупной аварии на трассе в Ростовской области пострадали женщина и ребенок

Пострадавших доставили в больницу
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Женщину и ребенка отвезли в больницу. Фото: пресс-служба УГИБДД по Ростовской областиЖенщину и ребенка отвезли в больницу. Фото: пресс-служба УГИБДД по Ростовской области
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В воскресенье, 14 июня, на трассе в Ростовской области в аварию попали три автомобиля. Об это сообщает УГИБДД донского региона.

По предварительной информации, машины столкнулись на 979 км автодороги в 09:10 часов в Красносулинском районе. Так, 26-летний водитель «БМВ М3», подъезжая к месту проведения ремонтных работ, из-за отказавших тормозов, чтобы не допускать столкновение с впереди идущим грузовым автомобилем, а позже он поехал левее и столкнулся с «Тойотой Камри» и «Маздой 6».

- В аварии пострадали пассажиры «Мазды». С травмами в больницу были госпитализированы женщина 1970 года рождения и мальчик 12 лет, - рассказали в пресс-службе УГИБДД Ростовской области.

Сейчас по данному факту проводится проверка. Специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшей тройной аварии в Красносулинском районе Ростовской области

ИСТОЧНИК KP.RU

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