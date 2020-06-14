Отказали тормоза: в крупной аварии на трассе в Ростовской области пострадали женщина и ребенок
В воскресенье, 14 июня, на трассе в Ростовской области в аварию попали три автомобиля. Об это сообщает УГИБДД донского региона.
По предварительной информации, машины столкнулись на 979 км автодороги в 09:10 часов в Красносулинском районе. Так, 26-летний водитель «БМВ М3», подъезжая к месту проведения ремонтных работ, из-за отказавших тормозов, чтобы не допускать столкновение с впереди идущим грузовым автомобилем, а позже он поехал левее и столкнулся с «Тойотой Камри» и «Маздой 6».
- В аварии пострадали пассажиры «Мазды». С травмами в больницу были госпитализированы женщина 1970 года рождения и мальчик 12 лет, - рассказали в пресс-службе УГИБДД Ростовской области.
Сейчас по данному факту проводится проверка. Специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшей тройной аварии в Красносулинском районе Ростовской области
ИСТОЧНИК KP.RU