2020-06-14T16:42:23+03:00
Общество

Ростовчан предупредили о пушистой аферистке Бусе

Она симулирует голодные обмороки и попрошайничает
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Кошка сбегает из дома и "разводит" людейКошка сбегает из дома и "разводит" людейФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Необычное объявление повеселило жителей Ростова. В одном из многоквартирных домов людей предупреждают о наглой и громкоголосой мошеннице.

Автор объявления утверждает, что красавица-аферистка падает в голодные обмороки, попрошайничает и всячески пытается вызвать жалость. Свободолюбивая кошка часто сбегает из дома через окно навстречу приключениям.

Худощавая Буся выпрашивает у людей вкусняшки и прикидывается больной, а когда получает лакомства и обмнимашки, то с чувством выполненного долга благополучно возвращается домой. Подобные трюки кошка проделывала уже неоднократно. Это и вынудило хозяев написать объявление.

- Не поддавайтесь на провокации, а то хозяевам стыдно. Буся - не БОМЖ, у нее есть дом со всеми удобствами, - сообщают владельцы.

Хозяева предупреждают людей о том, что Буся - прекрасная актриса. Они призывают людей не вестись на ее хитрые провокации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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