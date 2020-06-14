Ростовчан предупредили о пушистой аферистке Бусе
Необычное объявление повеселило жителей Ростова. В одном из многоквартирных домов людей предупреждают о наглой и громкоголосой мошеннице.
Автор объявления утверждает, что красавица-аферистка падает в голодные обмороки, попрошайничает и всячески пытается вызвать жалость. Свободолюбивая кошка часто сбегает из дома через окно навстречу приключениям.
Худощавая Буся выпрашивает у людей вкусняшки и прикидывается больной, а когда получает лакомства и обмнимашки, то с чувством выполненного долга благополучно возвращается домой. Подобные трюки кошка проделывала уже неоднократно. Это и вынудило хозяев написать объявление.
- Не поддавайтесь на провокации, а то хозяевам стыдно. Буся - не БОМЖ, у нее есть дом со всеми удобствами, - сообщают владельцы.
Хозяева предупреждают людей о том, что Буся - прекрасная актриса. Они призывают людей не вестись на ее хитрые провокации.
ИСТОЧНИК KP.RU