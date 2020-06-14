Коронавирус в Ростове-на-Дону 2020: врачи подключили к ИВЛ 31 пациента с COVID-19

14 Июнь 2020 2020-06-14T17:01:57+03:00

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В Ростовской области медики продолжают бороться со смертельно опасным COVID-19. Врачи подключили к аппаратам ИВЛ 31 пациента с коронавирусом. Об этом рассказали в правительстве региона.

Сейчас на Дону зарегистрировано 7 тысяч 481 заболевший. Большая часть пациентов получают все необходимое лечение на дому, однако людей, которые плохо себя чувствуют, а также в тяжелом состоянии лечат в больнице. В стационарах находятся 779 пациентов, 31 человека подключили к аппаратам искусственной вентиляции легких из-за того, что они не могут самостоятельно дышать.

Как ранее сообщала "Комсомольская правда-Ростов", коронавирус в организме некоторых людей развивается стремительно. Буквально за несколько часов состояние здоровья может ухудшиться в несколько раз. В легких пациентов образуют фиброзные изменения, вылечить которые невозможно.

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ИСТОЧНИК KP.RU