В Ростове-на-Дону бегемоту-рекордсмену разрешили прогулки

14 Июнь 2020 2020-06-14T17:25:13+03:00

Изменить размер текста: A A

Одного из самых старейших обитателей Ростовского зоопарка - карликового бегемота по кличке Риф перевели в летний вольер. Перемены пришлись по душе любимцу горожан.

Теперь Риф гуляет по свободному вольеру, щиплет траву и наслаждается ростовским солнцем. Такие простые радости в прежнем доме 48-летнему бегемоту-рекордсмену были недоступны. Продолжительность жизни этого вида животных составляет 35-40 лет. Поддерживать здоровье животного в норме помогает специальный уход, который осуществляют сотрудники зоопарка.

- Наш старичок питается люцерной, рисом, специальными гранулами из комбинированных кормов, овощами и бубликами. Бублики он ест с особым аппетитом, только ими бегемота можно выманить из бассейна, - рассказывают в зоосаде. -Кожа этого карликового бегемота нуждается в регулярных ваннах для защиты от пересыхания. Комфортная температура воды - от 20 до 26 градусов, их одними из последних в зоопарке переводят в уличные вольеры, - добавили в Ростовском зоопарке.

Стоит отметить, что Рифа около 30-лет назад привезли в донскую столицу из Калининграда, здесь он обзавелся потомством и постоянной "пропиской".

ИСТОЧНИК KP.RU