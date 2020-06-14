2020-06-14T18:45:59+03:00
Коронавирус Covid-19

В Ростов доставили пассажиров вывозного рейса из Гоа и Бангкока

Им придется соблюдать двухнедельный карантин
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Ростовский аэропорт ПлатовРостовский аэропорт ПлатовФото: Михаил ФРОЛОВ
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В главный аэропорт Ростова-на-Дону прилетели два самолета, которые вывозили российских туристов из Гоа и Бангкока. Об этом сообщили в оперативном штабе.

В Платов прибыли 65 человек, в числе которых девять детей.

Среди пассажиров оказались девять ростовчан, четверо азовчан, по одному человеку из Мясниковского и Цимлянского районов Дона, а также два человека из Сальского района.

Известно, что 44 пассажира отправятся в Краснодар, Адыгею, Ставрополье и Крым, а также ДНР.

Пассажиров осмотрели медики и сотрудники Роспотребнадзора. Так, 62 человека отправили к местам своего проживания на 14-ти дневный карантин, а троих поместили в обсерватор. В течение двух недель людям запрещено покидать дом и контактировать с людьми.

ИСТОЧНИК KP.RU

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