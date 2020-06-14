Коронавирус в Ростове-на-Дону 2020: за неделю COVID-19 заболели почти тысяча человек
Коронавирус в Ростове-на-Дону 2020: в регионе с 8 по 14 июня медики выявили 937 случаев заражения COVID-19.
Согласно официальной статистике, с момента начала пандемии общее число заболевших смертельно опасным вирусом - 7481 человек. Только за минувшие сутки коронавирус нашли еще у 167 жителей Ростовской области. Из-за заражения COVID-19 погибли 67 человек.
Сейчас регион находится на шестой строчке общероссийского рейтинга по числу больных коронавирусом. Ростовскую область опережают Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Нижегородская и Свердловской области.
Статистика по больны коронавирусом. Фото: стопкоронавирус.рф
Коронавирус в Ростове-на-Дону 2020: медиками проведено почти 186,8 тысячи исследований на коронавирусную инфекцию.
ИСТОЧНИК KP.RU