2020-06-14T17:59:53+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Ростове-на-Дону 2020: за неделю COVID-19 заболели почти тысяча человек

Рассказываем о числе зараженных коронавирусом в Ростове-на-Дону 2020
ДЕНИСОВ ПЕТР
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За неделю коронавирусом заболели почти тысяча человек. Фото: архив КПЗа неделю коронавирусом заболели почти тысяча человек. Фото: архив КП
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Коронавирус в Ростове-на-Дону 2020: в регионе с 8 по 14 июня медики выявили 937 случаев заражения COVID-19.

Согласно официальной статистике, с момента начала пандемии общее число заболевших смертельно опасным вирусом - 7481 человек. Только за минувшие сутки коронавирус нашли еще у 167 жителей Ростовской области. Из-за заражения COVID-19 погибли 67 человек.

Сейчас регион находится на шестой строчке общероссийского рейтинга по числу больных коронавирусом. Ростовскую область опережают Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Нижегородская и Свердловской области.

Статистика по больны коронавирусом. Фото: стопкоронавирус.рф

Статистика по больны коронавирусом. Фото: стопкоронавирус.рф

Коронавирус в Ростове-на-Дону 2020: медиками проведено почти 186,8 тысячи исследований на коронавирусную инфекцию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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