2020-06-14T18:23:23+03:00
Общество

Стала известна дата выдачи школьных аттестатов в Ростовской области

Из-за пандемии коронавируса сроки были сдвинуты
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Школьники могут получить аттестаты без сдачи ЕГЭ. Фото: Архив КПШкольники могут получить аттестаты без сдачи ЕГЭ. Фото: Архив КП
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Выпускники Ростовской области получат документы об окончании школы 15 июня. Об этом рассказали в оперативном штабе информирования граждан о ситуации с коронавирусом.

В 2020 году аттестат девятиклассникам и приложение к нему будут выдаваться выпускникам, имеющим итоговые отметки не ниже "удовлетворительно" по всем учебным предметам и "зачет" за итоговое собеседование по русскому языку.

Выпускникам одиннадцатых классов аттестаты с оценками выдадут без сдачи единого госэкзамена. ЕГЭ необходимо сдавать только тем, кто планирует поступить в высшие учебные заведения. Для получения документа о полном среднем образовании школьникам необходимо иметь итоговые отметки не ниже "удовлетворительно" по всем предметам, а также "зачет" за сочинение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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