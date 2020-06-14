Разгул стихии: в Константиновском и Семикаракорском районах прошел ураган

14 Июнь 2020 2020-06-14T18:46:52+03:00

В двух районах Ростовской области прошел ураган Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В воскресенье, 14 июня, около 18:00 в двух районах Ростовской области прошел ураган. Стихия обрушилась на Константиновский и Семикаракорский районы.

Порывами ветра повалило деревья, срывало шифер с крыш жилых домов, а также ломало ветхие конструкции. Все это сопровождалось проливным дождем.

- Из-за сильного ветра автобус, следовавший из Ростова-на-Дону в Константиновск, был задержан на 20 минут. Водители пережидали непогоду на вокзале, - сообщил "Комсомольской правде-Ростов" очевидец.

Сейчас в Ростовской области действует штормовое предупреждение. Вероятность сильных осадков и порывов ветра в разных районах Дона сохраняется до второй половины дня 15 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU