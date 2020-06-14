Ростовчанин из-за доверчивости лишился почти 300 тысяч рублей

14 Июнь 2020 2020-06-14T20:00:36+03:00

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Житель Ростова-на-Дону оказался жертвой телефонного мошенника. Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД России, неизвестные похитили у его 298 тысяч рублей.

Неизвестный представился сотрудником банка и предложил провести ряд операций для защиты средств от незаконного списывания. Ростовчанин выполнил инструкции и получил информацию о списании всех денег со своей карты. Потерпевший обратился в правоохранительные органы.

Полицейские возбудили уголовное дело возбудили по статье «Кража».

Как ранее сообщала "Комсомольская правда-Ростов", жительница донского региона также пострадала от наглых действий мошенника, который позвонил ей на мобильный телефон и представился работником банка. Убедительным тоном мужчина рассказал дончанке о том, что ее банковской карте якобы происходят сомнительные финансовые операции, и он хочет ей помочь восстановить безопасность.

ИСТОЧНИК KP.RU