Ростовчанин из-за доверчивости лишился почти 300 тысяч рублей
Житель Ростова-на-Дону оказался жертвой телефонного мошенника. Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД России, неизвестные похитили у его 298 тысяч рублей.
Неизвестный представился сотрудником банка и предложил провести ряд операций для защиты средств от незаконного списывания. Ростовчанин выполнил инструкции и получил информацию о списании всех денег со своей карты. Потерпевший обратился в правоохранительные органы.
Полицейские возбудили уголовное дело возбудили по статье «Кража».
Как ранее сообщала "Комсомольская правда-Ростов", жительница донского региона также пострадала от наглых действий мошенника, который позвонил ей на мобильный телефон и представился работником банка. Убедительным тоном мужчина рассказал дончанке о том, что ее банковской карте якобы происходят сомнительные финансовые операции, и он хочет ей помочь восстановить безопасность.
ИСТОЧНИК KP.RU