2020-06-14T20:13:55+03:00
Общество

Дончанин попал в смертельную аварию на трассе в Ростовской области

ДТП произошло на мокрой трассе
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Пострадавших доставили в больницуПострадавших доставили в больницуФото: Алексей БУЛАТОВ
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В воскресенье, 14 июня, смертельная авария произошла на четвертом километре автодороги Семикаракорск-Волгодонск-хутор Денисов-Б.Бартыновка-Красноармейский. Об этом рассказали в региональном отделении УГИБДД.

Во время ливня 31-летний водитель иномарки Hyundai Accent выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с «ВАЗ-2110», которой управлял 36-летний мужчина.

- Водитель Hyundai Accent умер в машине скорой помощи, в водитель «ВАЗ-2110» и его 24-летняя пассажирка получили травмы и были доставлены в больницу, - отметили в ведомстве.

Напомним, в Ростовской области действует штормовое предупреждение. В регионе ожидаются ливни в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра до 20-23 м/с.

ИСТОЧНИК KP.RU

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