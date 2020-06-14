Дончанин попал в смертельную аварию на трассе в Ростовской области

14 Июнь 2020 2020-06-14T20:13:55+03:00

Изменить размер текста: A A

В воскресенье, 14 июня, смертельная авария произошла на четвертом километре автодороги Семикаракорск-Волгодонск-хутор Денисов-Б.Бартыновка-Красноармейский. Об этом рассказали в региональном отделении УГИБДД.

Во время ливня 31-летний водитель иномарки Hyundai Accent выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с «ВАЗ-2110», которой управлял 36-летний мужчина.

- Водитель Hyundai Accent умер в машине скорой помощи, в водитель «ВАЗ-2110» и его 24-летняя пассажирка получили травмы и были доставлены в больницу, - отметили в ведомстве.

Напомним, в Ростовской области действует штормовое предупреждение. В регионе ожидаются ливни в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра до 20-23 м/с.

ИСТОЧНИК KP.RU