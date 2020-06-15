2020-06-15T08:31:22+03:00
Происшествия

В Ростове-на-Дону разыскивают пропавшую пожилую женщину

Бабушки нет дома уже сутки
Виктория Никитина
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В Ростове разыскивают пропавшую пенсионерку. Фото: ПСО "Дон"В Ростове разыскивают пропавшую пенсионерку. Фото: ПСО "Дон"
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В донской столице ведут поиски пропавшей сутки назад пожилой женщины.

82-летняя ростовчанка Нина Макаусова вышла из дома 14 июня и скрылась в неизвестном направлении. Обратно она не вернулась и по сию минуту ее местоположение остается неизвестным. Отчаявшиеся родственники бабушки обратились за помощью к волонтерам поисково-спасательного отряда "Дон".

По словам родных пропавшей, рост ее составляет около 162 сантиметров, волосы у женщины доходят до плеч, а телосложение среднее. На момент исчезновения пенсионерка была одета в юбку кремового цвета и бежевую обувь. С собой у нее была только коричневая сумка.

- Если вы видели или знаете, где может находиться бабушка, то сообщите по номерам: 8-951-500-96-13 или 112, - сообщили в пресс-службе поисково-спасательного отряда "Дон".

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ИСТОЧНИК KP.RU

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