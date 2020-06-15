2020-06-15T09:00:44+03:00
Общество

Привезенные из Гоа и Бангкока туристы раскритиковали ростовский обсерватор

"Для прохождения карантина надо почувствовать себя на полных низах"
Виктория Никитина
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Ростовский обсерватор раскритиковали прибывшие из Бангкока и Гоа туристы. Фото: соцсетиРостовский обсерватор раскритиковали прибывшие из Бангкока и Гоа туристы. Фото: соцсети
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Прибывшие из Азии туристы оказались крайне недовольны внешним видом обсерватора, в который их поместили.

Напомним, что в минувшие воскресенье в донской столице сел вывозной борт с туристами из Гоа и Бангкока. Первую остановку самолет совершил в московском "Шереметьево", а затем направился в ростовский "Платов". Стоит отметить, что туристам пришлось провести в Москве на борту самолета шесть часов. Причины затяжной остановки никто не объяснил, чем россияне оказались крайне недовольны. Об этом сообщает издание Inkazan.ru.

В донской столице с трапа самолета спустились 65 человек, в том числе 9 детей. Три человека из них были помещены в обсерватор. Там и без того недовольным туристам предоставленные условия не понравились еще больше. Одна из россиянок даже заявила в своем аккаунте Инстаграм, что «для прохождения карантина надо почувствовать себя на полных низах».

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Им придется соблюдать двухнедельный карантин.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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