Град размером с куриное яйцо выпал в Ростовской области

15 Июнь 2020 2020-06-15T10:12:58+03:00

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В Ростовской области во время сильного ливня прошел крупный град. Очевидцы делятся снимками упавших в неба льдинок в социальных сетях.

- В Пролетарском районе рядом с р. Маныч прошёл град. Представляете что будет, если такая прилетит в лоб? Другие градины были меньше, но тоже приличные - 0,7-1 см в диаметре, сообщил автор публикации.

Размер града удивил дончан. Фото: "Ростов Главный — новости Ростова-на-Дону"

Непогода разбушевалась в Ростовской области накануне. Люди сообщали о рухнувших деревьях, затопленных дорогах и задержке автобусных рейсов.

"МЧС предупреждал", "Не одну пробило и крыши тоже, ущерб адский у людей - печально", "Даже на улицу выходить страшно", "Какой урожай осенью соберем!", "Вовремя успел свали оттуда", "Я бы испугалась только одного ее вида" - реагировали на размещенную публикацию очевидцы.

ИСТОЧНИК KP.RU