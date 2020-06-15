В Ростовскую область переедут 300 зубров
Ученые планируют переселить донской регион три сотни зубров. Как сообщает пресс-служба государственного заповедника «Ростовский», такое решение принято в рамках федерального проекта.
Специалисты решили возродить популяцию этих животных, ведь в последние годы множество особей истребили. На этих крупных парнокопытных животных охотились браконьеры.
Все началось с того, что представители заповедника обратились в минприроды России с просьбой о размещении группировки зубров в пойменных лесолуговых экосистемах региона на полуострове Кучугуры, которая находится на границе Ростовской и Волгоградской областей.
Программа переселения животных в Ростовскую область разработана в рамках проекта «Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма». Переезд животных осуществят уже в 2021 году. Сотрудники заповедника «Ростовский» в течение нескольких месяцев будут проводить масштабные подготовительные работы.
ИСТОЧНИК KP.RU