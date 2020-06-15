2020-06-15T10:55:35+03:00
Общество

В Ростовскую область переедут 300 зубров

Животных поселят в районе поселка Кучугуры
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Животных переселят в 2021 годуЖивотных переселят в 2021 годуФото: Михаил ФРОЛОВ
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Ученые планируют переселить донской регион три сотни зубров. Как сообщает пресс-служба государственного заповедника «Ростовский», такое решение принято в рамках федерального проекта.

Специалисты решили возродить популяцию этих животных, ведь в последние годы множество особей истребили. На этих крупных парнокопытных животных охотились браконьеры.

Все началось с того, что представители заповедника обратились в минприроды России с просьбой о размещении группировки зубров в пойменных лесолуговых экосистемах региона на полуострове Кучугуры, которая находится на границе Ростовской и Волгоградской областей.

Программа переселения животных в Ростовскую область разработана в рамках проекта «Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма». Переезд животных осуществят уже в 2021 году. Сотрудники заповедника «Ростовский» в течение нескольких месяцев будут проводить масштабные подготовительные работы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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