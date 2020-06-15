Как создать красивый интерьер в квартире и сэкономить?

15 Июнь 2020 2020-06-15T11:25:05+03:00

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Квартирный ремонт – задача непростая и достаточно затратная. Но есть множество способов, которые позволят сократить издержки и создать красивый интерьер за разумные деньги.

Стильную отделку стен можно получить, если нанести штукатурку на поверхность нарочито небрежными мазками, а после того, как она подсохнет, покрыть тонким слоем краски. Такой способ может подойти даже для кухни, если использовать акриловую или силиконовую краску.

Металлические элементы с окраской под золото, бронзу или серебро будут смотреться в интерьере стильно и шикарно. Чтобы сохранить стиль, но не потратиться на декор, специальными акриловыми красками с оттенком металла можно покрасить стеклянные или пластиковые поверхности. Правда, их вначале нужно тщательно отполировать.

О том, на чем можно экономить, а на чем не стоит, читайте в материале «Делайте ремонт с умом». Также здесь можно найти подробные советы по выбору обоев, межкомнатных дверей и сантехники, посмотреть красивые фотографии из реальных дизайн-проектов современного интерьера.