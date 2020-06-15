В Крыму стартует курортный сезон
Летний отпуск не пойдет зря из-за ограничений, вызванных коронавирусом. Курортный сезон официально открывается в Крыму в понедельник, 15 июня. Об этом сообщает КП-Кубань.
Сейчас гостиницы и рестораны уже принимают первых гостей.
- С 15 июня запускается внутрисубъектовый туризм для Крыма - для тех, кто здесь прописан и зарегистрирован, а с 1 июля возможен запуск межсубъектового туризма при благоприятной эпидемической обстановке, - отметил министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко.
По его словам, туристам не придется соблюдать двухнедельный карантин. Руководитель мет размещения прибывших людей берет на себя обязательства. Так, если в отеле окажется больной коронавирусом, все контактирующие с ним лица проведут 14 дней в изоляции. Это время будет оплачено за счет принимающей стороны.
Бизнесменам, задействованным в сфере туризма, придется выполнить требования Роспотребнадзора по дезрежиму, средствам защите и тестированию сотрудников на коронавирус. Требование по проведению лабораторных исследований будут проверять специалисты профильных ведомств и муниципалитетов.
ИСТОЧНИК KP.RU