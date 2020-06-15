В Крыму стартует курортный сезон

15 Июнь 2020 2020-06-15T12:08:17+03:00

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Летний отпуск не пойдет зря из-за ограничений, вызванных коронавирусом. Курортный сезон официально открывается в Крыму в понедельник, 15 июня. Об этом сообщает КП-Кубань.

Сейчас гостиницы и рестораны уже принимают первых гостей.

- С 15 июня запускается внутрисубъектовый туризм для Крыма - для тех, кто здесь прописан и зарегистрирован, а с 1 июля возможен запуск межсубъектового туризма при благоприятной эпидемической обстановке, - отметил министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко.

По его словам, туристам не придется соблюдать двухнедельный карантин. Руководитель мет размещения прибывших людей берет на себя обязательства. Так, если в отеле окажется больной коронавирусом, все контактирующие с ним лица проведут 14 дней в изоляции. Это время будет оплачено за счет принимающей стороны.

Бизнесменам, задействованным в сфере туризма, придется выполнить требования Роспотребнадзора по дезрежиму, средствам защите и тестированию сотрудников на коронавирус. Требование по проведению лабораторных исследований будут проверять специалисты профильных ведомств и муниципалитетов.

ИСТОЧНИК KP.RU