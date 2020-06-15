Купить квартиру выгодно поможет «Тур по новостройкам»

15 Июнь 2020 2020-06-15T12:24:44+03:00

Экскурсия по новым жилым комплексам поможет выбрать квартиру всего за один день

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Вы планируете купить квартиру? Не знаете куда обратиться, чтобы посмотреть новые жилые комплексы? Социальный проект «Тур по новостройкам» с «Комсомольской правдой» продолжает помогать с выбором!

Стартует предварительная запись на первую в этом сезоне экскурсию по новым жилым комплексам Ростова. Участники смогут проконсультироваться с ведущими застройщиками напрямую, а также лично оценить свое будущее жилье - стадию строительства, планировку, качество отделки и другие параметры. Посмотреть пять жилых комплексов можно всего за один день!

«Тур по новостройкам»Фото: Юлия ЛАНДЫШ

Участие в туре бесплатное!

Узнать подробности и предварительно записаться можно до 26 июня 2020 года до 18-00 по телефону куратора мероприятия: 8-950-856-01-30. Количество мест ограничено!