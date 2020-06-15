2020-06-15T12:44:05+03:00
Коронавирус Covid-19

В Ростов-на-Дону вывозным авиарейсом из Индонезии и Вьетнама прилетели 116 человек

Все прибывшие будут проходить двухнедельный карантин
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Ростовский аэропорт Платов. Фото: архив КПРостовский аэропорт Платов. Фото: архив КП
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В аэропорт Платов прибыл вывозной авиарейс с туристами, которые не смогли выехать из Индонезии и Вьетнама из-за коронавируса.

Самолет прилетел ночью. На его борту находились 116 человек.

- Среди пассажиров было 56 жителей Краснодара, еще 19 человек – из Крыма,15 – ростовчане, четверо – из Ставрополя, по трое – из Таганрога и Мясниковского района, по двое – из Волгограда, Адыгеи и Батайска, а также Константиновского, Красносулинского и Мясниковского районов. Еще двое – из Миллерово и Элисты, - сообщили в региональном пресс-центре по информированию о новой коронавирусной инфекции.

Двух прибывших поместили в обсерватор, а остальных в отправили домой на двухнедельный карантин.

Напомним, за все время пандемии в Ростовской области врачи выявили 7641 заболевших коронавирусом. Врачи смогли спасти жизни 2979 человек, которые оказались заражены смертельно опасным вирусом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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В Ростов-на-Дону вывозным авиарейсом из Индонезии и Вьетнама прилетели 116 человек
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