Ипотеку под 0,5% в рамках госпрограммы в Ростовской области запустил ПСБ

15 Июнь 2020 2020-06-15T14:26:15+03:00

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В Ростовской области можно приобрести новое жилье по беспрецедентной низкой ставке. Ипотечное кредитование под 0,5% годовых запустил ПСБ. Льготная ставка будет действовать 12 месяцев с даты заключения кредитного договора, а после составит 5,85% в рамках «Госпрограммы 2020» ПСБ. Воспользоваться предложением можно до 1 ноября 2020 года.

- Мы совместно с застройщиком предложили рынку и ростовчанам процентную ставку по ипотеке, близкой к нулю, в первый год обслуживания кредита, - рассказала вице-президент, региональный директор Ростовского офиса ПСБ Лариса Чураева. - Например, если клиент взял у нас 1,5 млн рублей на 15 лет, то его ежемесячный платеж будет равен 8 700 рублей в течении 12 месяцев, затем ставка будет пересмотрена и выплата составит 12 400 рублей. В результате выгода для клиента за все время может достичь почти 100 тысяч рублей. Благодаря новой ипотечной программе, качественное и недорогое жилье стало доступно по минимально возможной ставке на рынке.

Известно, что выгодные условия возможны в рамках совместной программы, действующей с некоторыми строительными компаниями донского региона.

Одна из них - ООО СК «ДОННЕФТЕСТРОЙ». По словам замдиректора по продажам Ольги Шевченко, новая программа позволяет существенно снизить ежемесячные платежи по ипотеке в первый год, когда расходы на ремонт и обустройство квартиры самые высокие. Приобрести недвижимость на таких условиях можно у них - в ЖК «Звезда Столицы», который расположен в центре Ростова и включает в себя девять домов, два многоуровневых паркинга, собственный детский сад и многое другое для комфортной жизни.

А в Аксае по совместной с ПСБ программе можно купить жилье у ООО специализированного застройщика «АВА».

- Мы как крупный застройщик не могли не поддержать программу с господдержкой, особенно с учетом понижения ставки до исторического минимума, - отметила ее директор Елена Левченко. - Ростовчане смогут не переплачивать при приобретении квартиры в одном из наших комфортных жилых комплексов «Атмосфера», «Новый Аксай», «Березовый квартал». Кроме того, мы давно работаем с ПСБ, наши клиенты кредитуются и доверяют банку.