В Ростовской области пропала женщина с двухмесячным ребенком

15 Июнь 2020 2020-06-15T14:41:45+03:00

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В Ростовской области ищут молодую женщину с маленьким ребенком. Как рассказали волонтеры, в розыск объявлена 30-летняя Анастасия Истомина. В воскресенье, 14 июня, она вышла из своего дома, расположенного в Ростове-на-Дону. С собой забрала на прогулку и двухмесячного ребенка, однако обратно так и не вернулась.

- В тот день на ней были одеты белая кофта, белые бриджи, такого же цвета туфли, - сообщили поисковом отряде «Лиза Алерт Юг». - Рост Анастасии Павловны примерно 165 сантиметров, худощавого телосложения, волосы темно-каштановые, короткая стрижка, глаза серо-голубе.

Известно, что с собой у нее были документы. В настоящее время листовки с ее изображением размещают в сети Интернете, а также на остановочных комплексах, у торговых центров и автобусных остановках. Если вам что-то известно о ее местонахождении ростовчанки, звоните по номерам телефонов, указанным ниже.

АЛЛО!

Звоните по номера: 8-800-700-54-52 или 02.

ИСТОЧНИК KP.RU