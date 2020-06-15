В Ростовской области пропала женщина с двухмесячным ребенком
В Ростовской области ищут молодую женщину с маленьким ребенком. Как рассказали волонтеры, в розыск объявлена 30-летняя Анастасия Истомина. В воскресенье, 14 июня, она вышла из своего дома, расположенного в Ростове-на-Дону. С собой забрала на прогулку и двухмесячного ребенка, однако обратно так и не вернулась.
- В тот день на ней были одеты белая кофта, белые бриджи, такого же цвета туфли, - сообщили поисковом отряде «Лиза Алерт Юг». - Рост Анастасии Павловны примерно 165 сантиметров, худощавого телосложения, волосы темно-каштановые, короткая стрижка, глаза серо-голубе.
Известно, что с собой у нее были документы. В настоящее время листовки с ее изображением размещают в сети Интернете, а также на остановочных комплексах, у торговых центров и автобусных остановках. Если вам что-то известно о ее местонахождении ростовчанки, звоните по номерам телефонов, указанным ниже.
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ИСТОЧНИК KP.RU