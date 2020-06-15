Ростовчанка лишилась денег после короткого опроса о банковском сервисе
В Ростове-на-Дону на крючок мошенников попалась местная жительница. Женщина лишилась 40 тысяч рублей после того, как побеседовала по телефону с представителем банка. Так она рассказала в полицейском участке, куда пришла писать заявление о пропаже денег.
По ее словам, на мобильный позвонил молодой человек, который представился сотрудником одной из кредитных организаций города. Он предложил заплатить за короткий опрос о качестве оказываемых банком услуг.
- В ходе разговора потерпевшая сообщила лжесотруднику банка конфиденциальные сведения о своих счетах, после чего с ее банковской карты списали около 40 тысяч рублей, - рассказали в Главном Управлении МВД России по Ростовской области.
По факту хищения средств возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Преступника ищут. В ведомстве напомнили, что никому нельзя сообщать персональные данные или данные о своих картах.
ИСТОЧНИК KP.RU