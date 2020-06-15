2020-06-15T14:50:11+03:00
Общество

Ростовчанка лишилась денег после короткого опроса о банковском сервисе

Мошенники стали применять более изощренные методы
ГОШЕВ Игорь
Поделиться:
Полицейские уже ищут преступника.Полицейские уже ищут преступника.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

В Ростове-на-Дону на крючок мошенников попалась местная жительница. Женщина лишилась 40 тысяч рублей после того, как побеседовала по телефону с представителем банка. Так она рассказала в полицейском участке, куда пришла писать заявление о пропаже денег.

По ее словам, на мобильный позвонил молодой человек, который представился сотрудником одной из кредитных организаций города. Он предложил заплатить за короткий опрос о качестве оказываемых банком услуг.

- В ходе разговора потерпевшая сообщила лжесотруднику банка конфиденциальные сведения о своих счетах, после чего с ее банковской карты списали около 40 тысяч рублей, - рассказали в Главном Управлении МВД России по Ростовской области.

По факту хищения средств возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Преступника ищут. В ведомстве напомнили, что никому нельзя сообщать персональные данные или данные о своих картах.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Пришлось использовать военный самолет: как доставляли носорогов в ростовский зоопарк
Средняя зарплата ростовчан превысила 40 тысяч рублей
Василий Голубев заявил, что парад Победы 2020 пройдет без зрителей
В Ростовской области фура и иномарка столкнулись на федеральной трассе М-4 «ДОН»
Полтонны свиных шкур выбросили на окраине Ростова-на-Дону
Срочная новость: Детские лагеря могут открыть с 3 июля
Гостиницы должны тестировать своих сотрудников на "ковид": как это отразится на бизнесе
В Ростове-на-Дону во время ветра деревья упали на машины
В Новочеркасске воришки разбили стекло в машине, чтобы забрать ноутбук
В Ростовской области стали больше пить
В Ростове-на-Дону квартирант-рецидивист стащил у хозяина телевизор
Ростовчанка лишилась денег после короткого опроса о банковском сервисе
В Ростовской области пропала женщина с двухмесячным ребенком
Ипотеку под 0,5% в рамках госпрограммы в Ростовской области запустил ПСБ