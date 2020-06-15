2020-06-15T14:57:58+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону квартирант-рецидивист стащил у хозяина телевизор

Стоимость пропажи - 10 тысяч рублей
ГОШЕВ Игорь
Поделиться:
Судя по всему, мужчине просто были нужны деньги.Судя по всему, мужчине просто были нужны деньги.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

В полицию Ростова-Нна-Дону пришел местный житель, который рассказал, что стал жертвой преступления. По его словам, он пришел в квартиру, которую раньше сдавал. Однако там не обнаружил на привычном месте телевизор. Подозрение сразу упало на экс-квартиранта. Стражи порядка приняли заявление и начали искать пропажу, которую хозяин имущества оценил в десять тысяч рублей.

Им удалось отыскать бывшего жильца, которым оказался 31-летний житель Красносулинского района. В копилке у мужчины целый букет судимостей за кражи, грабеж и угон транспортного средства. Он признался, что открыл замок своим ключом и украл телевизор.

- Похищенное имущество он сдал в ломбард, а вырученными деньгами распорядился по своему усмотрению, - рассказали в донском главке.

В отношении дончанина теперь возбуждено еще одно уголовное дело по статье «Кража». Решения суда он будет дожидаться дома под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Пришлось использовать военный самолет: как доставляли носорогов в ростовский зоопарк
Средняя зарплата ростовчан превысила 40 тысяч рублей
Василий Голубев заявил, что парад Победы 2020 пройдет без зрителей
В Ростовской области фура и иномарка столкнулись на федеральной трассе М-4 «ДОН»
Полтонны свиных шкур выбросили на окраине Ростова-на-Дону
Срочная новость: Детские лагеря могут открыть с 3 июля
Гостиницы должны тестировать своих сотрудников на "ковид": как это отразится на бизнесе
В Ростове-на-Дону во время ветра деревья упали на машины
В Новочеркасске воришки разбили стекло в машине, чтобы забрать ноутбук
В Ростовской области стали больше пить
В Ростове-на-Дону квартирант-рецидивист стащил у хозяина телевизор
Ростовчанка лишилась денег после короткого опроса о банковском сервисе
В Ростовской области пропала женщина с двухмесячным ребенком
Ипотеку под 0,5% в рамках госпрограммы в Ростовской области запустил ПСБ