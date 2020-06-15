В Ростове-на-Дону квартирант-рецидивист стащил у хозяина телевизор

15 Июнь 2020 2020-06-15T14:57:58+03:00

Судя по всему, мужчине просто были нужны деньги. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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В полицию Ростова-Нна-Дону пришел местный житель, который рассказал, что стал жертвой преступления. По его словам, он пришел в квартиру, которую раньше сдавал. Однако там не обнаружил на привычном месте телевизор. Подозрение сразу упало на экс-квартиранта. Стражи порядка приняли заявление и начали искать пропажу, которую хозяин имущества оценил в десять тысяч рублей.

Им удалось отыскать бывшего жильца, которым оказался 31-летний житель Красносулинского района. В копилке у мужчины целый букет судимостей за кражи, грабеж и угон транспортного средства. Он признался, что открыл замок своим ключом и украл телевизор.

- Похищенное имущество он сдал в ломбард, а вырученными деньгами распорядился по своему усмотрению, - рассказали в донском главке.

В отношении дончанина теперь возбуждено еще одно уголовное дело по статье «Кража». Решения суда он будет дожидаться дома под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU