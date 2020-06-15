В Ростовской области стали больше пить

15 Июнь 2020 2020-06-15T15:58:36+03:00

Пиво в этом году варят больше, а стоит оно дешевле. Фото: Сергей БЕЛОЗЕРОВ

Статистики рассказали, что пиво в этом году варят больше, а стоит оно дешевле

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Ростовстат подсчитал, что производить пиво на Донустали больше. Так, по данным специалистов, его производством занимаются 14 предприятий Дона. Это при том, что еще десять лет назад таковых был всего четыре.

Известно, что за первые четыре месяца этого года производство пенного напитка выросло на 8,3 процента по сравнению с тем же периодом прошлого года. Кроме того, 45 процентов пива в Южном округе варят в нашем регионе. А доля Ростовской области в общероссийском объеме экспортных поставок пивоваренной продукции составляет 11,6 процента.

Что касается цен, то пиво, по данным ведомства, подешевело. Статистики говорят, о том, что цена стала ниже на 2,52 процента, а средняя цена за литр составила 109,69 рубля.

- Донское пиво, как и в прошлом году, дешевле, чем в целом по России, - говорят в Ростовстате. - Разница апрельских цен за один литр составила 5,52 рубля.

К слову, с начала года в отрасли работали больше 600 человек, а средняя зарплата работников за первый квартал составила 67 349 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU