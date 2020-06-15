2020-06-15T16:08:07+03:00
Общество

В Новочеркасске воришки разбили стекло в машине, чтобы забрать ноутбук

Оказалось, что на счету злоумышленников серия краж
ГОШЕВ Игорь
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Полицейские нашли тех, кто совершил преступление.Полицейские нашли тех, кто совершил преступление.Фото: Олег ЗОЛОТО
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По Новочеркасску пронеслась серия краж из автомобилей. Об одной из последних стражам порядка рассказал местный житель, когда пришел в отдел полиции писать заявление. Там он изложил, что неизвестные разбили заднее стекло в его автомобиле, припаркованном на одной из городских улиц. В результате, из салона машины пропали ноутбук и шуруповерт.

Полицейским удалось достаточно быстро отыскать предполагаемых преступников. Как рассказали в донском главке, ими оказались местные жители - их возраст 19 лет и 21 год.

Парни признались правоохранителям, что уже успели продать чужое добро, а деньги разделили и потратили. Оказалось, что это не первая их кража, злоумышленники признались еще в трех.

Теперь в отношении них возбуждено уголовное дело. Когда дело дойдет до суда, не исключено, что ближайшие несколько лет они проведут в местах не столь отдаленных.

ИСТОЧНИК KP.RU

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