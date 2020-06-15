В Ростове-на-Дону во время ветра деревья упали на машины

15 Июнь 2020 2020-06-15T16:37:59+03:00

Дерево рухнуло во время сильного ветра. Фото: vk "Ростов Главный — новости Ростова-на-Дону"

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В понедельник, 15 июня, ураган спрогнозировал падение деревьев в центре Ростова и Западном жилом массиве. Сильным ветром повалило ветхие деревья, которые придавили автомобили. Об этом сообщают ростовчане в социальных сетях.

На проспекте Буденновском в районе дома № 103 старое дерево рухнуло прямо на припаркованный автомобиль.

Дерево помяло автомобиль. Фото: vk "Ростов Главный — новости Ростова-на-Дону"

Во время разбушевавшейся стихии на бульваре Комарова, на легковой автомобиль упали две большие ветки. По некоторой информации, горожане неоднократно просили спилить ветки, но получали отказ.

Две ветки рухнули на иномарку. Фото: vk "Ростов Главный — новости Ростова-на-Дону"

ИСТОЧНИК KP.RU