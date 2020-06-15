2020-06-15T16:37:59+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону во время ветра деревья упали на машины

Собственникам придется раскошелиться на ремонт [фото]
ДЕНИСОВ ПЕТР
Поделиться:
Дерево рухнуло во время сильного ветра. Фото: vk "Ростов Главный — новости Ростова-на-Дону"Дерево рухнуло во время сильного ветра. Фото: vk "Ростов Главный — новости Ростова-на-Дону"
Изменить размер текста:

В понедельник, 15 июня, ураган спрогнозировал падение деревьев в центре Ростова и Западном жилом массиве. Сильным ветром повалило ветхие деревья, которые придавили автомобили. Об этом сообщают ростовчане в социальных сетях.

На проспекте Буденновском в районе дома № 103 старое дерево рухнуло прямо на припаркованный автомобиль.

Дерево помяло автомобиль. Фото: vk "Ростов Главный — новости Ростова-на-Дону"

Дерево помяло автомобиль. Фото: vk "Ростов Главный — новости Ростова-на-Дону"

Во время разбушевавшейся стихии на бульваре Комарова, на легковой автомобиль упали две большие ветки. По некоторой информации, горожане неоднократно просили спилить ветки, но получали отказ.

Две ветки рухнули на иномарку. Фото: vk "Ростов Главный — новости Ростова-на-Дону"

Две ветки рухнули на иномарку. Фото: vk "Ростов Главный — новости Ростова-на-Дону"

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Пришлось использовать военный самолет: как доставляли носорогов в ростовский зоопарк
Средняя зарплата ростовчан превысила 40 тысяч рублей
Василий Голубев заявил, что парад Победы 2020 пройдет без зрителей
В Ростовской области фура и иномарка столкнулись на федеральной трассе М-4 «ДОН»
Полтонны свиных шкур выбросили на окраине Ростова-на-Дону
Срочная новость: Детские лагеря могут открыть с 3 июля
Гостиницы должны тестировать своих сотрудников на "ковид": как это отразится на бизнесе
В Ростове-на-Дону во время ветра деревья упали на машины
В Новочеркасске воришки разбили стекло в машине, чтобы забрать ноутбук
В Ростовской области стали больше пить
В Ростове-на-Дону квартирант-рецидивист стащил у хозяина телевизор
Ростовчанка лишилась денег после короткого опроса о банковском сервисе
В Ростовской области пропала женщина с двухмесячным ребенком
Ипотеку под 0,5% в рамках госпрограммы в Ростовской области запустил ПСБ