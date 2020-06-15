В Ростове-на-Дону во время ветра деревья упали на машины
В понедельник, 15 июня, ураган спрогнозировал падение деревьев в центре Ростова и Западном жилом массиве. Сильным ветром повалило ветхие деревья, которые придавили автомобили. Об этом сообщают ростовчане в социальных сетях.
На проспекте Буденновском в районе дома № 103 старое дерево рухнуло прямо на припаркованный автомобиль.
Дерево помяло автомобиль. Фото: vk "Ростов Главный — новости Ростова-на-Дону"
Во время разбушевавшейся стихии на бульваре Комарова, на легковой автомобиль упали две большие ветки. По некоторой информации, горожане неоднократно просили спилить ветки, но получали отказ.
Две ветки рухнули на иномарку. Фото: vk "Ростов Главный — новости Ростова-на-Дону"
ИСТОЧНИК KP.RU